Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Hoffenheim (0) 0 Yellow card: Posch 58 Subs used: Baumgartner 60 (Belfodil), Bruun Larsen 60 (Gaćinović), Dabour 79 (Bebou), Grillitsch 79 (Posch), Sessegnon 79 (Skov) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: M. Reus 76 Yellow card: Reyna 90 Subs used: Delaney 21 (Ł. Piszczek), Reus 64 (Sancho), Haaland 64 (Brandt), Bellingham 75 (Dahoud), Raphaël Guerreiro 75 (Meunier) Attendance: 6,030 Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Freiburg (1) 1 Scorers: P. Lienhart 15 Yellow card: Höfler 26, Santamaría 89, Schmid 92 Subs used: Jeong Woo-Yeong 69 (Sallai), Kwon Chang-Hoon 69 (Grifo), Demirović 90 (Höler) Werder Bremen (1) 1 Scorers: N. Füllkrug 25pen Yellow card: Augustinsson 44, Mbom 51, Sargent 83 Subs used: Möhwald 46 (Woltemade), Rashica 66 (Bittencourt), Selke 77 (Füllkrug), Ö. Toprak 77 (Mbom), Groß 87 (Möhwald) Referee: Christian Dingert ................................................................. Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Matheus Cunha 15, Stark 74 Subs used: Zeefuik 20 (Pekarík), Lukébakio 46 (Leckie), Dilrosun 66 (Plattenhardt), Löwen 78 (Zeefuik), Piątek 78 (Darida) Stuttgart (1) 2 Scorers: M. Kempf 9, G. Castro 68 Yellow card: Kalajdzic 28, Didavi 45 Subs used: Klimowicz 64 (Didavi), González 64 (Coulibaly), Al Ghaddioui 87 (Kalajdzic), Kamiński 89 (Wamangituka), Egloff 89 (Castro) Attendance: 4,000 Referee: Harm Osmers ................................................................. Mainz 05 (0) 0 Yellow card: Latza 75, Fernandes 85, Ji Dong-Won 86 Subs used: Fernandes 58 (Malong), Quaison 58 (Burkardt), Onisiwo 69 (Öztunali), Ji Dong-Won 77 (Mateta), Nebel 77 (Latza) Bayer Leverkusen (1) 1 Scorers: L. Alario 30 Yellow card: Bender 57 Subs used: Baumgartlinger 46 (Aránguiz), Bellarabi 69 (Bailey), Palacios 69 (Demirbay) Attendance: 250 Referee: Bastian Dankert ................................................................. Augsburg (0) 0 Subs used: Niederlechner 54 (Jensen), Vargas 54 (Hahn), Gruezo 54 (Strobl), Richter 75 (Khedira) RB Leipzig (1) 2 Scorers: Angeliño 45, Y. Poulsen 66 Yellow card: Upamecano 60 Subs used: Orban 46 (Klostermann), Poulsen 66 (Forsberg), Hwang Hee-Chan 79 (Daniel Olmo), Kluivert 90 (Angeliño), Sørloth 90 (Nkunku) Referee: Felix Brych ................................................................. Arminia Bielefeld (0) 1 Scorers: R. Doan 58 Yellow card: De Medina 73 Subs used: Yabo 69 (Gebauer), Schipplock 70 (Kunze), Behrendt 83 (De Medina), Seufert 90 (Doan), Edmundsson 90 (Hartel) Bayern München (3) 4 Scorers: T. Müller 8, R. Lewandowski 25, R. Lewandowski 45+1, T. Müller 51 Red card: Tolisso 76 Subs used: Javi Martínez 65 (Goretzka), Douglas Costa 65 (Gnabry), Musiala 86 (Coman), Choupo-Moting 86 (Lewandowski), Davies 90 (Hernández) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: J. Hofmann 78pen Yellow card: Neuhaus 77, Herrmann 90 Subs used: Herrmann 70 (Embolo), Wolf 70 (Stindl), Jantschke 76 (Lainer), Bensebaini 77 (Wendt), Traoré 85 (Thuram) Wolfsburg (0) 1 Scorers: W. Weghorst 85 Yellow card: Schlager 21, Guilavogui 77 Subs used: Gerhardt 46 (Schlager), Steffen 78 (Mehmedi), Philipp 89 (Brekalo) Attendance: 300 Referee: Daniel Schlager ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CET/GMT) Köln v Eintracht Frankfurt (1530/1330) Schalke 04 v Union Berlin (1800/1600)