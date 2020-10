Oct 31 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Eintracht Frankfurt in play Werder Bremen ................................................................. Köln in play Bayern München ................................................................. Augsburg in play Mainz 05 ................................................................. Arminia Bielefeld (0) 0 Yellow card: Brunner 26 Subs used: Edmundsson 64 (Doan), Córdova 65 (Schipplock), Behrendt 65 (Brunner), Yabo 82 (van der Hoorn) Borussia Dortmund (0) 2 Scorers: M. Hummels 53, M. Hummels 71 Yellow card: Delaney 63 Subs used: Raphaël Guerreiro 75 (Reus), Reyna 75 (Sancho), Witsel 82 (Delaney), Reinier 82 (Hazard), Ł. Piszczek 86 (Hummels) Referee: Bastian Dankert ................................................................. Borussia M'gladbach (18:30) RB Leipzig ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Bayer Leverkusen (1530/1430) Hertha BSC v Wolfsburg (1800/1700) Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) Hoffenheim v Union Berlin (2030/1930)