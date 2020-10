Bundesliga Top Scorers

Oct 18 (OPTA) - Top Scorers in the Bundesliga on Sunday 1 R. Lewandowski (Bayern München) 7 2 A. Kramarić (Hoffenheim) 6 3 E. Haaland (Borussia Dortmund) 4 N. Füllkrug (SV Werder Bremen) 4 S. Gnabry (Bayern München) 3 S. Kalajdzic (VfB Stuttgart 1893) T. Müller (Bayern München) André Silva (Eintracht Frankfurt) 5 Matheus Cunha (Hertha Berlin) 2 J. Córdoba (Hertha Berlin) B. Dost (Eintracht Frankfurt) Angeliño (Leipzig) E. Forsberg (Leipzig) N. Petersen (Freiburg) S. Wamangituka (VfB Stuttgart 1893) Y. Poulsen (Leipzig) 6 L. Alario (Bayer Leverkusen) 1 S. Andersson (1. Köln) E. Bičakčić (Hoffenheim) L. Bittencourt (SV Werder Bremen) J. Brekalo (Wolfsburg) M. Bülter (1. Union Berlin) D. Caligiuri (Augsburg) E. Can (Borussia Dortmund) G. Castro (VfB Stuttgart 1893) M. Dabour (Hoffenheim) K. Demirbay (Bayer Leverkusen) D. Didavi (VfB Stuttgart 1893) R. Doan (DSC Arminia Bielefeld) D. Drexler (1. Köln) O. Duda (1. Köln) J. Edmundsson (DSC Arminia Bielefeld) M. Friedrich (1. Union Berlin) L. Goretzka (Bayern München) M. Gregoritsch (Augsburg) V. Grifo (Freiburg) A. Hahn (Augsburg) A. Haidara (Leipzig) M. Halstenberg (Leipzig) J. Hofmann (Borussia Mönchengladbach) M. Ingvartsen (1. Union Berlin) D. Kamada (Eintracht Frankfurt) M. Kempf (VfB Stuttgart 1893) J. Kimmich (Bayern München) M. Klimowicz (VfB Stuttgart 1893) M. Kruse (1. Union Berlin) S. Lainer (Borussia Mönchengladbach) P. Lienhart (Freiburg) D. Lukébakio (Hertha Berlin) J. Mateta (1. FSV Mainz 05) J. Musiala (Bayern München) J. Ngankam (Hertha Berlin) V. Orban (Leipzig) F. Passlack (Borussia Dortmund) P. Pekarík (Hertha Berlin) A. Plea (Borussia Mönchengladbach) J. Pohjanpalo (1. Union Berlin) R. Quaison (1. FSV Mainz 05) M. Reus (Borussia Dortmund) E. Rexhbecaj (1. Köln) G. Reyna (Borussia Dortmund) S. Rode (Eintracht Frankfurt) R. Sallai (Freiburg) L. Sané (Bayern München) P. Schick (Bayer Leverkusen) N. Schlotterbeck (1. Union Berlin) D. Selke (SV Werder Bremen) C. Soukou (DSC Arminia Bielefeld) L. Stindl (Borussia Mönchengladbach) M. Thuram (Borussia Mönchengladbach) F. Uduokhai (Augsburg) M. Uth (Schalke 04) R. Vargas (Augsburg) W. Weghorst (Wolfsburg)