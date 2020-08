Aug 26 (OPTA) - Summaries for the Canada PremierLeague on Tuesday (start times are EST) Pacific (1) 2 Scorers: A. Díaz 4, Victor Blasco 83 Yellow card: Dixon 33 Subs used: Campbell 61 (Díaz), Hojabrpour 61 (Dixon), Haynes 77 (de Jong), Verhoven 89 (Bustos) Valour (0) 0 Yellow card: Ricci 68 Missed penalty: D. Carreiro 86 Subs used: Galán 66 (Kacher), Ricci 66 (Gutiérrez), Campbell 72 (Peña), Fordyce 86 (Ohin), Antwi 86 (Aird) Referee: David Barrie ................................................................. Wednesday, August 26 fixtures (EST/GMT) York9 v Forge (1300/1700) Edmonton v HFX Wanderers (2000/0000) Thursday, August 27 fixtures (EST/GMT) Atlético Ottawa v Cavalry (2000/0000) Saturday, August 29 fixtures (EST/GMT) Valour v Edmonton (1200/1600) HFX Wanderers v York9 (1500/1900) Sunday, August 30 fixtures (EST/GMT) Cavalry v Pacific (1200/1600) Atlético Ottawa v Forge (1500/1900)