Canada PremierLeague Summaries

Sep 2 (OPTA) - Summaries for the Canada PremierLeague on Tuesday (start times are EST) Edmonton (0) 0 Yellow card: Zetterberg 43 Subs used: Carter 46 (Zetterberg), Caceres 58 (Amanda), Ameobi 66 (Velado-Tsegaye), Boakai 66 (Alemán) York9 (1) 1 Scorers: M. Aparicio 44 Yellow card: Mannella 74 Subs used: Mannella 68 (Murofushi), Halley 69 (Álvaro Rivero), Johnston 82 (Porter), Ferrari 95 (Abzi) Referee: Myriam Marcotte ................................................................. Wednesday, September 2 fixtures (EST/GMT) Valour v HFX Wanderers (1300/1700) Pacific v Atlético Ottawa (2000/0000) Saturday, September 5 fixtures (EST/GMT) Forge v Valour (1200/1600) Cavalry v York9 (1500/1900) Sunday, September 6 fixtures (EST/GMT) HFX Wanderers v Atlético Ottawa (1200/1600) Pacific v Edmonton (1500/1900)