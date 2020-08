Canada PremierLeague Summaries

Aug 27 (OPTA) - Summaries for the Canada PremierLeague on Thursday (start times are EST) Atlético Ottawa (0) 2 Scorers: B. Fisk 61, M. Shaw 64 Yellow card: John 32, Acuña 48 Subs used: Phillips 31 (Neufville), McKendry 64 (Khabra), Facchineri 78 (John) Cavalry (0) 0 Subs used: Pasquotti 63 (Adekugbe), Haber 71 (Farsi), Zebie 77 (Ledgerwood) Referee: Myriam Marcotte ................................................................. Saturday, August 29 fixtures (EST/GMT) Valour v Edmonton (1200/1600) HFX Wanderers v York9 (1500/1900) Sunday, August 30 fixtures (EST/GMT) Cavalry v Pacific (1200/1600) Atlético Ottawa v Forge (1500/1900) Tuesday, September 1 fixtures (EST/GMT) Edmonton v York9 (2000/0000)