Jul 27 (OPTA) - Results and fixtures for the Championship on Monday (start times are BST) Promotion Play-offs - Semi-finals -------------------------------------- Cardiff City (0) 0 Fulham (0) 2 .... aggregate: 0-2 Fulham win Wednesday, July 29 fixtures (BST/GMT) Brentford v Swansea City (1945/1845) Thursday, July 30 fixtures (BST/GMT) Fulham v Cardiff City (1945/1845)