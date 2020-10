Championship Summaries

Oct 20 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Bristol City in play Middlesbrough ................................................................. Coventry City in play Swansea City ................................................................. Millwall (1) 2 Scorers: M. Cranie 45+4og, C. Mahoney 79 Yellow card: Leonard 38, Woods 60 Subs used: Malone 64 (Smith), Zohorè 80 (Bennett), Thompson 85 (Mahoney) Luton Town (0) 0 Yellow card: Cranie 66 Subs used: Morrell 60 (Berry), Lee 69 (Hylton), Moncur 87 (Pearson) Referee: Tony Harrington ................................................................. Norwich City (0) 1 Scorers: M. Vrančić 87 Yellow card: Idah 89 Subs used: Idah 69 (Hugill), Vrančić 80 (Skipp), Płacheta 85 (Pukki) Birmingham City (0) 0 Yellow card: Clayton 50, Dean 54, Clayton 86 (2nd), Friend 88, Ņunjić 90 Subs used: Jérémie Bela 55 (Leko), San José 91 (Roberts) Referee: Oliver Langford ................................................................. Nottingham Forest (0) 1 Scorers: S. Ameobi 79 Subs used: Taylor 67 (Freeman), Arter 74 (Colback) Rotherham United (0) 1 Scorers: D. Barlaser 51pen Yellow card: Lindsay 54, Harding 91 Subs used: MacDonald 67 (Lindsay), Olosunde 69 (Miller), Sadlier 76 (Jones) Referee: Steve Martin ................................................................. Huddersfield Town (0) 1 Scorers: J. Bacuna 53 Yellow card: Campbell 87 Subs used: Schindler 55 (Mbenza), O'Brien 65 (Eiting), Duhaney 79 (Pipa Ávila) Derby County (0) 0 Yellow card: Byrne 84, Wisdom 91 Subs used: Waghorn 63 (Shinnie), Holmes 63 (Lawrence), Kazim-Richards 79 (Buchanan) Referee: David Webb ................................................................. Reading in play Wycombe Wanderers ................................................................. Wednesday, October 21 fixtures (BST/GMT) Cardiff City v AFC Bournemouth (1945/1845) Queens Park Rangers v Preston North End (1945/1845) Sheffield Wednesday v Brentford (1945/1845) Stoke City v Barnsley (1945/1845) Watford v Blackburn Rovers (1945/1845) Friday, October 23 fixtures (BST/GMT) Nottingham Forest v Derby County (1945/1845) Saturday, October 24 fixtures (BST/GMT) Watford v AFC Bournemouth (1230/1130) Bristol City v Swansea City (1500/1400) Cardiff City v Middlesbrough (1500/1400) Coventry City v Blackburn Rovers (1500/1400) Huddersfield Town v Preston North End (1500/1400) Millwall v Barnsley (1500/1400) Norwich City v Wycombe Wanderers (1500/1400) Queens Park Rangers v Birmingham City (1500/1400) Reading v Rotherham United (1500/1400) Sheffield Wednesday v Luton Town (1500/1400) Stoke City v Brentford (1500/1400)