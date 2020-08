Aug 4 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Promotion Play-offs - Final ................................................................. Brentford (0) 1 Scorers: H. Dalsgaard 124 Yellow card: Jensen 88, Nørgaard 103 Subs used: Marcondes 61 (Mbeumo), Sergi Canós 83 (Dasilva), Fosu 105 (Henry), Dervişoğlu 106 (Jensen) Fulham (0) 2 Scorers: J. Bryan 105, J. Bryan 117 Yellow card: Reed 29, Cairney 67, Hector 98, Knockaert 102, Mitrović 104, Ivan Cavaleiro 122, Rodák 124 Subs used: Knockaert 81 (Kebano), Mitrović 92 (Reid), Ivan Cavaleiro 106 (Kamara), Le Marchand 110 (Onomah), Christie 110 (Odoi) At full time: 0-0 After extra time: 1-2 Referee: Martin Atkinson .................................................................