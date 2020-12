Championship Summaries

Dec 16 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Derby County (2) 2 Scorers: C. Kazim-Richards 4, K. Jóźwiak 37 Subs used: Holmes 73 (Waghorn), Sibley 90 (Jóźwiak), Stretton 96 (Kazim-Richards) Swansea City (0) 0 Yellow card: Ayew 67 Subs used: Manning 46 (Bidwell), Palmer 46 (Naughton), Dhanda 46 (Fulton), Garrick 61 (Lowe), Cullen 81 (Smith) Referee: Gavin Ward ................................................................. Cardiff City in play Birmingham City ................................................................. Middlesbrough in play Luton Town ................................................................. Blackburn Rovers (19:45) Rotherham United ................................................................. Coventry City (20:00) Huddersfield Town ................................................................. Reading (20:00) Norwich City ................................................................. Friday, December 18 fixtures (BST/GMT) Preston North End v Bristol City (2000) Saturday, December 19 fixtures (BST/GMT) Norwich City v Cardiff City (1230) Birmingham City v Middlesbrough (1500) Brentford v Reading (1500) Huddersfield Town v Watford (1500) Luton Town v AFC Bournemouth (1500) Millwall v Nottingham Forest (1500) Rotherham United v Derby County (1500) Sheffield Wednesday v Coventry City (1500) Stoke City v Blackburn Rovers (1500) Swansea City v Barnsley (1500) Wycombe Wanderers v Queens Park Rangers (1500)