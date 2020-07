Championship Summaries

Jul 9 (OPTA) - Summaries for the Championship on Thursday (start times are BST) Leeds United (1) 5 Scorers: M. Klich 45pen, Hélder Costa 47, L. Cooper 57, Pablo Hernández 72, P. Bamford 90+3 Yellow card: White 4, Dallas 50 Subs used: Pablo Hernández 46 (Roberts), Douglas 75 (Dallas), Shackleton 78 (Klich), Alioski 78 (Harrison), Berardi 84 (Cooper) Stoke City (0) 0 Yellow card: Martins Indi 59, Cousins 60 Subs used: Chester 46 (Collins), Gregory 61 (Campbell), Diouf 62 (Vokes), Sørensen 75 (Powell), Thompson 82 (Clucas) Referee: Darren Bond ................................................................. Friday, July 10 fixtures (BST/GMT) Huddersfield Town v Luton Town (1800/1700) Fulham v Cardiff City (2015/1915) Saturday, July 11 fixtures (BST/GMT) Charlton Athletic v Reading (1230/1130) Derby County v Brentford (1230/1130) Barnsley v Wigan Athletic (1500/1400) Blackburn Rovers v West Bromwich Albion (1500/1400) Hull City v Millwall (1500/1400) Middlesbrough v Bristol City (1500/1400) Preston North End v Nottingham Forest (1500/1400) Queens Park Rangers v Sheffield Wednesday (1500/1400) Sunday, July 12 fixtures (BST/GMT) Stoke City v Birmingham City (1330/1230) Swansea City v Leeds United (1330/1230) Tuesday, July 14 fixtures (BST/GMT) West Bromwich Albion v Fulham (1700/1600) Reading v Middlesbrough (1800/1700) Wigan Athletic v Hull City (1800/1700) Cardiff City v Derby County (1945/1845) Luton Town v Queens Park Rangers (1945/1845) Millwall v Blackburn Rovers (1945/1845) Sheffield Wednesday v Huddersfield Town (1945/1845)