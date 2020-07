Championship Summaries

Jul 22 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Birmingham City in play Derby County ................................................................. Brentford in play Barnsley ................................................................. Bristol City in play Preston North End ................................................................. Cardiff City in play Hull City ................................................................. Leeds United in play Charlton Athletic ................................................................. Luton Town in play Blackburn Rovers ................................................................. Millwall in play Huddersfield Town ................................................................. Nottingham Forest in play Stoke City ................................................................. Reading in play Swansea City ................................................................. Sheffield Wednesday in play Middlesbrough ................................................................. West Bromwich Albion (1) 2 Scorers: G. Diangana 44, C. Robinson 49 Subs used: Brunt 71 (Sawyers), Austin 71 (Diangana), Grosicki 80 (Matheus Pereira), Townsend 81 (Furlong), Phillips 90 (Livermore) Queens Park Rangers (1) 2 Scorers: R. Manning 34, E. Eze 61 Subs used: Ramkilde 57 (Cameron), Kane 79 (Osayi-Samuel), Shodipo 81 (Kakay), Gubbins 94 (Manning) Referee: Darren England ................................................................. Wigan Athletic in play Fulham .................................................................