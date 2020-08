Aug 25 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Tuesday (start times are CST) Guangzhou R&F (0) 1 Scorers: D. Saba 84 Subs used: Chang Feiya 46 (Chen Zhizhao), Li Tixiang 59 (Dembélé), Renatinho 59 (Ye Chugui), Zhang Gong 80 (Tang Miao), Wang Huapeng 80 (Huang Zhengyu) Shandong Luneng (4) 5 Scorers: Jin Jingdao 22, G. Pellè 34, G. Pellè 37, Duan Liuyu 42, Guo Tianyu 58 Subs used: Fellaini 46 (Hao Junmin), Leonardo 54 (Duan Liuyu), Guo Tianyu 54 (Pellè), Liu Binbin 67 (Song Long), Liu Chaoyang 75 (Moisés) Referee: Xing Qi ................................................................. Dalian Pro (20:00) Guangzhou Evergrande ................................................................. Wednesday, August 26 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Shanghai Shenhua (1430/0630) Shanghai SIPG v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Wuhan Zall v Tianjin Teda (2000/1200) Thursday, August 27 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Beijing Guoan (1800/1000) Qingdao Huanghai v Hebei CFFC (2000/1200) Saturday, August 29 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Shenzhen (1800/1000) Shandong Luneng v Dalian Pro (2000/1200) Sunday, August 30 fixtures (CST/GMT) Jiangsu Suning v Henan Jianye (1800/1000) Shanghai Shenhua v Guangzhou Evergrande (2000/1200)