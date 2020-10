China Super League Summaries

Oct 17 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Saturday (start times are CST) Quarter-finals ................................................................. Shandong Luneng (2) 2 Scorers: G. Pellè 25pen, Jin Jingdao 37 Yellow card: Fellaini 48, Jin Jingdao 56, Kádár 72, Huang Cong 91 Subs used: Huang Cong 55 (Duan Liuyu), Zhang Chi 61 (Jin Jingdao), Moisés 71 (Pellè), Liu Binbin 71 (Zheng Zheng) Beijing Guoan (0) 2 Scorers: C. Bakambu 48pen, C. Bakambu 69 Yellow card: Jonathan Viera 25 Subs used: Renato Augusto 84 (Li Ke), Zhang Xizhe 84 (Fernando), Yu Dabao 89 (Yu Yang), Wang Ziming 90 (Bakambu) Aggregate score: 2-2 Referee: Yinhao Shen ................................................................. 9th-16th Place Play-offs ................................................................. Dalian Pro (1) 1 Scorers: Sun Guowen 11 Yellow card: Li Shuai 44, Jaílson 54 Subs used: Zheng Long 77 (Lin Liangming) Shijiazhuang Ever Bright (1) 2 Scorers: S. Sunzu 31, Matheus Nascimento 81 Yellow card: Liao Chengjian 75, Muriqui 92 Subs used: Maritu 85 (Matheus Nascimento), Yang Yun 86 (Piao Shihao), Wang Zihao 92 (Muriqui) Aggregate score: 1-2 Referee: Haixin Li ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Wuhan Zall (1530/0730) Shanghai Shenhua v Shanghai SIPG (1935/1135) Monday, October 19 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Guangzhou R&F (1530/0730) Chongqing Dangdai Lifan v Jiangsu Suning (1935/1135) Wednesday, October 21 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Tianjin Teda (1530/0730) Guangzhou Evergrande v Hebei CFFC (1935/1135) Thursday, October 22 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Dalian Pro (1530/0730) Beijing Guoan v Shandong Luneng (1935/1135)