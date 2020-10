China Super League Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Sunday (start times are CST) 9th-16th Place Play-offs ................................................................. Henan Jianye (1) 1 Scorers: Henrique Dourado 31 Yellow card: Luo Xin 13, Niu Ziyi 46, Chow Tim 64 Missed penalty: Henrique Dourado 31 Subs used: Zhong Jinbao 86 (Ma Xingyu), Feng Boxuan 88 (Bassogog), Gu Cao 93 (Fernando Karanga) Wuhan Zall (0) 0 Yellow card: Liu Yun 50, Song Zhiwei 53 Subs used: Zhang Chenglin 46 (Liu Yi), Wang Kai 66 (Ming Tian), Zhou Tong 67 (Liu Yun) Aggregate score: 1-0 Referee: Li Ma ................................................................. Quarter-finals ................................................................. Shanghai Shenhua (19:35) Shanghai SIPG ................................................................. Monday, October 19 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Guangzhou R&F (1530/0730) Chongqing Dangdai Lifan v Jiangsu Suning (1935/1135) Wednesday, October 21 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Tianjin Teda (1530/0730) Guangzhou Evergrande v Hebei CFFC (1935/1135) Thursday, October 22 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Dalian Pro (1530/0730) Beijing Guoan v Shandong Luneng (1935/1135) Friday, October 23 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Henan Jianye (1530/0730) Shanghai SIPG v Shanghai Shenhua (1935/1135)