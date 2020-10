Oct 28 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Wednesday (start times are CST) 13th-16th Place Play-offs ................................................................. Shenzhen (0) 1 Scorers: J. Mary 90+3 Yellow card: Li Yuanyi 48 Subs used: Jiang Zhipeng 78 (Mi Haolun), Wang Yongpo 82 (Gao Lin), Zhou Xin 85 (Xu Haofeng) Shijiazhuang Ever Bright (0) 0 Subs used: Chen Pu 83 (Zhao Jianfei), Liu Xinyu 91 (Piao Shihao) Aggregate score: 1-0 Referee: Ming Fu ................................................................. Semi-finals ................................................................. Beijing Guoan (19:35) Guangzhou Evergrande ................................................................. Thursday, October 29 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Qingdao Huanghai (1530/0730) Jiangsu Suning v Shanghai SIPG (1935/1135) Saturday, October 31 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Dalian Pro (1530/0730) Shandong Luneng v Hebei CFFC (1935/1135) Sunday, November 1 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Guangzhou R&F (1530/0730) Chongqing Dangdai Lifan v Shanghai Shenhua (1935/1135) Monday, November 2 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Jiangsu Suning (1530/0730) Shijiazhuang Ever Bright v Shenzhen (1530/0730) Qingdao Huanghai v Wuhan Zall (1530/0730) Guangzhou Evergrande v Beijing Guoan (1935/1135)