CONCACAF Champions League Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the CONCACAF Champions League on Saturday (start times are CST) Semi-finals ................................................................. Tigres UANL (1) 3 Scorers: A. Gignac 45+4pen, A. Gignac 57pen, E. Oliva 78og Yellow card: Rodríguez 35 Subs used: Fulgencio 42 (Aquino), López 58 (Fernández), Reyes 81 (Rodríguez) Olimpia (0) 0 Red card: Flores 48 Yellow card: Nuñez 23, Arboleda 35 Subs used: Alvarez 46 (Arboleda), Córdova 64 (Portillo), Chirinos 65 (Bernárdez), Pinto 77 (Rodríguez), Hernández 79 (Bengtson) Referee: Ivan Arcides Barton Cisneros ................................................................. Los Angeles (21:30) América ................................................................. Tuesday, December 22 fixtures (CST/GMT) v (2100/0300)