CONMEBOLLibertadores Summaries

Dec 24 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Wednesday (start times are EST) Quarter-finals ................................................................. Boca Juniors (1) 2 Scorers: E. Salvio 23, S. Villa 61pen Yellow card: Soldano 94 Subs used: Capaldo 52 (González), Cardona 75 (Salvio), Buffarini 84 (Jara) Racing Club (0) 0 Yellow card: Alcaraz 90 Subs used: Solari 46 (Rojas), Cvitanich 46 (Fértoli), Montoya 62 (Domínguez), Alcaraz 68 (Melgarejo), Reniero 84 (Domínguez) Aggregate score: 2-1 Referee: Wilmar Alexander Roldán Pérez .................................................................