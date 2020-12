Dec 16 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Tuesday (start times are EST) Quarter-finals ................................................................. Palmeiras (1) 3 Scorers: Gustavo Scarpa 21, Rony 68, Gabriel Menino 82 Subs used: Emerson Santos 58 (Gómez), Zé Rafael 77 (Raphael Veiga), Willian 77 (Rony), Mayke 86 (Marcos Rocha), Breno 86 (Gustavo Scarpa) Libertad (0) 0 Red card: Piris 64 Yellow card: Adorno 6, Cáceres 60, Ferreira 66 Subs used: Cardozo 46 (Martínez), Villalba 46 (Bareiro), Martínez 69 (Cáceres), Enciso 69 (Ferreira), Franco 80 (Campuzano) Aggregate score: 4-1 Referee: Jesús Valenzuela Sáez ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (EST/GMT) Santos v Grêmio (1715/2215) Racing Club v Boca Juniors (1930/0030) Thursday, December 17 fixtures (EST/GMT) Nacional v River Plate (1930/0030)