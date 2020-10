Oct 23 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Thursday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Boca Juniors (3) 3 Scorers: L. López 27, C. Tevez 33, C. Tevez 44 Subs used: Ábila 57 (Soldano), Jara 71 (Buffarini), Obando 72 (Tevez), Maroni 87 (Cardona) Caracas (0) 0 Yellow card: Villanueva 15, Blanco 49 Missed penalty: R. Hernández 14 Subs used: Guarirapa 46 (Andreutti), Castillo 70 (Osei), Febres 75 (Blanco), Maldonado 75 (Casiani), Echeverría 81 (Contreras) Referee: Christian Ferreyra ................................................................. Libertad in play Independiente Medellín ................................................................. Universidad Católica in play Internacional ................................................................. Grêmio in play América de Cali .................................................................