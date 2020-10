CONMEBOLSudamericana Results

Oct 29 (OPTA) - Results and fixtures for the CONMEBOLSudamericana on Wednesday (start times are EST) 2nd Round --------------------------------------------------------------- Lanús v São Paulo in play Sportivo Luqueño (1) 1 Defensa y Justicia (1) 2 .... aggregate: 1-2 Defensa y Justicia win Atlético Nacional v River Plate in play Fénix v Huachipato in play Millonarios v Deportivo Cali (20:30) Vasco da Gama v Caracas (20:30) Vélez Sarsfield v Peñarol (20:30) Thursday, October 29 fixtures (EST/GMT) Unión v Emelec (1815/2215) Sol de América v Universidad Católica (1815/2215) Coquimbo Unido v Estudiantes de Mérida (1815/2215) Independiente v Atlético Tucumán (2030/0030) Plaza Colonia v Junior (2030/0030) Melgar v Bahia (2030/0030)