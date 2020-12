Dec 10 (OPTA) - Results and fixtures for the CONMEBOLSudamericana on Wednesday (start times are EST) Quarter-finals --------------------------------------------------- Bahia (1) 2 Defensa y Justicia (2) 3 .... aggregate: 2-3 Defensa y Justicia win Junior v Coquimbo Unido (19:30) Thursday, December 10 fixtures (EST/GMT) Lanús v Independiente (1715/2215)