CONMEBOLSudamericana Summaries

Dec 3 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Wednesday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. Lanús (2) 6 Scorers: F. Orozco 26, T. Belmonte 39, T. Belmonte 49, F. Orozco 54, Lautaro Acosta 63, N. Orsini 86 Yellow card: Bernabei 28 Subs used: Torres 75 (Lautaro Acosta), Aude 76 (Bernabei), Pérez 82 (Vera), De la Vega 87 (Orsini), Burdisso 87 (Orozco) Bolívar (1) 2 Scorers: M. Riquelme 4, Álvaro Rey 73 Yellow card: Riquelme 52, Flores 70, Álvaro Rey 89 Subs used: Cataldi 17 (Bejarano), Fernández 76 (Cataldi) Aggregate score: 7-4 Referee: Víctor Hugo Carrillo Casanova ................................................................. Sport Huancayo (19:30) Coquimbo Unido ................................................................. Independiente (19:30) Fénix ................................................................. Thursday, December 3 fixtures (EST/GMT) Unión La Calera v Junior (1715/2215) Vasco da Gama v Defensa y Justicia (1930/0030) Universidad Católica v River Plate (1930/0030)