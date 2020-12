Dec 4 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Thursday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. Unión La Calera (1) 4 Scorers: F. Cordero 45, J. Leiva 59 Yellow card: Seymour 13, Leiva 37, É. Wiemberg 80 Subs used: Stefanelli 79 (Castellani) Junior (1) 5 Scorers: M. Borja 1 Red card: Gutiérrez 84, Vásquez 95 Yellow card: Viera 71 Subs used: Vásquez 60 (Sánchez), Cárdenas 61 (Cetré), Ditta 70 (Hinestroza), Viáfara 71 (Piedrahita), Valencia 96 (Pico) At full time: 2-1 Penalty shootout: 2-4 Aggregate score: 3-3 Referee: Bruno Arleu de Araujo Junior win 5-4 on penalties ................................................................. Vasco da Gama (19:30) Defensa y Justicia ................................................................. Universidad Católica (19:30) River Plate .................................................................