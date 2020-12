Dec 10 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Wednesday (start times are EST) Quarter-finals ................................................................. Bahia (1) 2 Scorers: Gilberto 40pen, Matheus Bahia 80 Yellow card: Edson 50, Juninho Capixaba 58 Missed penalty: Gilberto 50 Subs used: Gabriel Novaes 46 (Elber), Rodriguinho 46 (Daniel), Elias 59 (Edson), Matheus Bahia 72 (Juninho Capixaba), Ramírez 72 (Rossi) Defensa y Justicia (2) 3 Scorers: B. Romero 4, B. Romero 26pen, E. Fernández 68 Yellow card: Romero 32, Paredes 94 Subs used: Fernández 67 (Bou), Hachen 81 (Pizzini), Gallardo 81 (Isnaldo), Escalante 82 (Larralde), Merentiel 92 (Romero) Aggregate score: 2-3 Referee: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar ................................................................. Junior (19:30) Coquimbo Unido ................................................................. Thursday, December 10 fixtures (EST/GMT) Lanús v Independiente (1715/2215)