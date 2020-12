Dec 18 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Thursday (start times are EST) Quarter-finals ................................................................. Independiente (0) 1 Scorers: A. Roa 88 Yellow card: Franco 5 Subs used: Messiniti 46 (Hernández), Soñora 60 (Rodríguez), Menéndez 74 (González), Roa 83 (Velasco) Lanús (3) 3 Scorers: T. Belmonte 15, J. Sand 17, N. Orsini 44 Yellow card: Lautaro Acosta 47, De la Vega 60 Subs used: Pérez 79 (Burdisso), Morgantini 86 (De la Vega), Aranda 86 (Lautaro Acosta), Thaller 93 (Bernabei), Belluschi 93 (Orsini) Aggregate score: 1-3 Referee: Raphael Claus .................................................................