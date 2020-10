CONMEBOLSudamericana Summaries

Oct 29 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Wednesday (start times are EST) 2nd Round ................................................................. Lanús in play São Paulo ................................................................. Sportivo Luqueño (1) 1 Scorers: A. Vera 8 Red card: Ortega 86 Yellow card: Duré 49, Vera 95 Subs used: Duarte 46 (Gaona Lugo), Díaz 53 (Valdeci), Dominguez 67 (Morales), González 67 (Cabrera), Martínez 74 (Duré) Defensa y Justicia (1) 2 Scorers: A. Vera 31og, B. Romero 55 Yellow card: Romero 55 Subs used: Leguizamón 64 (Hachen), Coacci 65 (Romero), Fernández 88 (Pizzini), Brítez 94 (Rius) Aggregate score: 1-2 Referee: Andrés Matonte ................................................................. Atlético Nacional in play River Plate ................................................................. Fénix in play Huachipato ................................................................. Millonarios (20:30) Deportivo Cali ................................................................. Vasco da Gama (20:30) Caracas ................................................................. Vélez Sarsfield (20:30) Peñarol ................................................................. Thursday, October 29 fixtures (EST/GMT) Unión v Emelec (1815/2215) Sol de América v Universidad Católica (1815/2215) Coquimbo Unido v Estudiantes de Mérida (1815/2215) Independiente v Atlético Tucumán (2030/0030) Plaza Colonia v Junior (2030/0030) Melgar v Bahia (2030/0030)