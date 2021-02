Copa del Rey Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. Athletic Club (0) 1 Scorers: Íñigo Martínez 58 Yellow card: Íñigo Martínez 19, Raúl García 31 Subs used: Álex Berenguer 46 (Capa), Mikel Vesga 46 (Unai Vencedor), Unai López 46 (Dani García), Asier Villalibre 79 (Williams) Levante (1) 1 Scorers: Melero 26 Yellow card: Coke 35 Subs used: Malsa 54 (Melero), Son 54 (Coke), Dani Gómez 68 (Roger Martí), Rochina 68 (Jorge de Frutos), Rúben Vezo 81 (Bardhi) Aggregate score: 1-1 Referee: Jesús Gil Manzano .................................................................