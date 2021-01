Copa del Rey Summaries

Jan 7 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Girona in play Lugo ................................................................. Yeclano (0) 1 Scorers: Alberto Oca 46 Yellow card: Álex Vaquero 8, Manu Castillo 52, Alberto Oca 71 Subs used: Luis Castillo 46 (Chino), Víctor Fenoll 46 (Tonete), Carlos Felipe 62 (Álex Vaquero), Iker Torre 63 (Christian Perales), Luispa 75 (Alberto Oca) Valencia (3) 4 Scorers: Lee Kang-In 7, U. Račić 9, Sobrino 34, Thierry Correia 53 Yellow card: Thierry Correia 87 Subs used: Vicente Esquerdo 61 (Račić), Jason 61 (Lee Kang-In), GayÅ 76 (Toni Lato), Carlos Soler 82 (Koindredi) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Pontevedra in play Cádiz ................................................................. Amorebieta (0) 0 Yellow card: Mikel Álvaro 91 Subs used: Iker Seguín 15 (Beñat Leitza), Iker Bilbao 65 (Gorka Larrucea), Iker Unzueta 65 (Koldo Obieta), Mikel Álvaro 77 (Ekaitz Molina), Jon Irazabal 77 (Aimar Sagasti) Sporting Gijón (0) 1 Scorers: Cristian Salvador 74 Yellow card: Manzambi 93 Subs used: Aitor García 65 (Čumić), Cristian Salvador 65 (Javi Fuego), Đurđević 70 (Álvaro Vázquez), Babin 89 (Marcos Trabanco) Referee: Daniel Jesús Trujillo Suárez ................................................................. Peña Deportiva in play Sabadell ................................................................. Las Rozas (21:00) Eibar ................................................................. Alcoyano (21:00) Huesca .................................................................