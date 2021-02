Feb 9 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Tuesday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. Juventus (0) 0 Yellow card: Alex Sandro 24 Subs used: McKennie 63 (Bernardeschi), Chiellini 82 (Cuadrado), Chiesa 87 (Kulusevski) Internazionale (0) 0 Yellow card: Darmian 13, Perišić 65, Brozović 73 Subs used: Perišić 58 (Darmian), Kolarov 66 (Bastoni), Sensi 66 (Eriksen) Aggregate score: 2-1 Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Wednesday, February 10 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Napoli (2045/1945)