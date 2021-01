Jan 19 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Roma (1) 2 Scorers: L. Pellegrini 43pen, H. Mkhitaryan 73 Red card: Pau López 92 Yellow card: Mancini 51, Mancini 91 (2nd), Pellegrini 111 Subs used: Veretout 69 (Gonzalo Villar), Karsdorp 69 (Spinazzola), Carles Pérez 85 (Mkhitaryan), Džeko 90 (Borja Mayoral), Daniel Fuzato 95 (Cristante), Ibañez 95 (Pedro) Spezia (2) 4 Scorers: A. Galabinov 6pen, R. Saponara 15, D. Verde 107, R. Saponara 119 Yellow card: Agudelo 13, Ismajli 24, Dell'Orco 91 Subs used: Verde 59 (Agudelo), Ricci 68 (Léo Sena), Piccoli 68 (Galabinov), Dell'Orco 68 (Ramos), Acampora 80 (Deiola) At full time: 2-2 After extra time: 2-4 Referee: Davide Ghersini ................................................................. Thursday, January 21 fixtures (CET/GMT) Lazio v Parma (2115/2015)