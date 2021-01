Jan 26 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Internazionale (0) 2 Scorers: R. Lukaku 71pen, C. Eriksen 90+7 Yellow card: Lukaku 45, Brozović 52, Hakimi 100 Subs used: Hakimi 46 (Darmian), Martínez 67 (Perišić), Eriksen 88 (Brozović), Young 92 (Kolarov) Milan (1) 1 Scorers: Z. Ibrahimović 31 Yellow card: Kjær 17, Ibrahimović 45, Ibrahimović 58 (2nd), Rebić 64, Kessié 99 Subs used: Tomori 20 (Kjær), Rebić 60 (Brahim Díaz), Krunić 85 (Rafael Leão), Samu Castillejo 85 (Saelemaekers) Referee: Paolo Valeri ................................................................. Wednesday, January 27 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Lazio (1745/1645) Juventus v SPAL (2045/1945) Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Napoli v Spezia (2100/2000)