Dec 23 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Wednesday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Wolfsburg (3) 4 Scorers: Y. Gerhardt 27, W. Weghorst 29, João Victor 41, W. Weghorst 90+1 Yellow card: Bruma 26, Baku 84 Subs used: Marmoush 69 (Steffen), Białek 74 (Ginczek), Mallı 85 (Guilavogui) Sandhausen (0) 0 Yellow card: Contento 23, Nartey 52, Esswein 57 Subs used: Halimi 46 (Biada), Paurević 46 (Contento), Esswein 46 (Keita-Ruel), Linsmayer 66 (Nartey), Bouhaddouz 74 (Scheu) Referee: Guido Winkmann ................................................................. Rot-Weiss Essen in play Fortuna Düsseldorf ................................................................. Stuttgart (20:45) Freiburg ................................................................. Hannover 96 (20:45) Werder Bremen ................................................................. Mainz 05 (20:45) Bochum ................................................................. Wehen Wiesbaden (20:45) Jahn Regensburg .................................................................