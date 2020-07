Jul 4 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Saturday (start times are CET) Final ................................................................. Bayer Leverkusen (0) 2 Scorers: S. Bender 63, K. Havertz 90+5pen Yellow card: Wendell 28 Subs used: Volland 46 (Amiri), Demirbay 46 (Baumgartlinger), Bellarabi 76 (Bailey), Weiser 82 (Bender) Bayern München (2) 4 Scorers: D. Alaba 16, S. Gnabry 24, R. Lewandowski 59, R. Lewandowski 89 Yellow card: Lewandowski 67 Subs used: Perišić 64 (Coman), Hernández 69 (Boateng), Philippe Coutinho 87 (Gnabry), Thiago Alcântara 87 (Müller) Referee: Tobias Welz .................................................................