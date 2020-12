DFB Pokal Summaries

Dec 22 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Tuesday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Augsburg (0) 0 Yellow card: Iago 8 Subs used: Niederlechner 77 (Oxford), Gruezo 77 (Gumny) RB Leipzig (1) 3 Scorers: V. Orban 11, Y. Poulsen 75, Angeliño 82 Yellow card: Mukiele 73 Subs used: Poulsen 63 (Forsberg), Borkowski 77 (Daniel Olmo), Adams 77 (Mukiele), Martel 88 (Upamecano), Samardžić 88 (Haidara) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Köln in play Osnabrück ................................................................. Hoffenheim in play Greuther Fürth ................................................................. Ulm in play Schalke 04 ................................................................. Eintracht Braunschweig in play Borussia Dortmund ................................................................. Union Berlin (20:45) Paderborn ................................................................. Elversberg (20:45) Borussia M'gladbach ................................................................. Dynamo Dresden (20:45) Darmstadt 98 ................................................................. Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Wolfsburg v Sandhausen (1830/1730) Rot-Weiss Essen v Fortuna Düsseldorf (1830/1730) Stuttgart v Freiburg (2045/1945) Hannover 96 v Werder Bremen (2045/1945) Mainz 05 v Bochum (2045/1945) Wehen Wiesbaden v Jahn Regensburg (2045/1945)