England in India 2021 Scoreboard

Feb 13 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the first day of 2nd test between India and England on Saturday at Chennai, India India are 300 for 6 India 1st innings Rohit Sharma c Moeen Ali b Jack Leach 161 Shubman Gill lbw Olly Stone 0 Cheteshwar Pujara c Ben Stokes b Jack Leach 21 Virat Kohli b Moeen Ali 0 Ajinkya Rahane b Moeen Ali 67 Rishabh Pant Not Out 33 Ravichandran Ashwin c Ollie Pope b Joe Root 13 Axar Patel Not Out 5 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (88.0 overs) 300-6 Fall of Wickets : 1-0 Gill, 2-85 Pujara, 3-86 Kohli, 4-248 Sharma, 5-249 Rahane, 6-284 Ashwin To Bat : Yadav, Sharma, Siraj Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Stuart Broad 11 2 37 0 3.36 Olly Stone 15 5 42 1 2.80 Jack Leach 26 2 78 2 3.00 Ben Stokes 2 0 16 0 8.00 Moeen Ali 26 3 112 2 4.31 Joe Root 8 2 15 1 1.88 .............................. Umpire Nitin Menon Umpire Virender Sharma Video Anil Chaudhary Match Referee Javagal Srinath