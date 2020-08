Aug 27 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Essex and Middlesex on Thursday at Chelmsford, England No Result Middlesex 1st innings Stevie Eskinazi c Simon Harmer b Matthew Quinn 24 Max Holden Not Out 102 Martin Andersson Run Out Cameron Delport 5 Nick Gubbins c Dan Lawrence b Paul Walter 23 Dan Lincoln c Simon Harmer b Matthew Quinn 11 John Simpson c Paul Walter b Aaron Beard 2 James Harris Not Out 7 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 5w 10 Total (20.0 overs) 184-5 Fall of Wickets : 1-28 Eskinazi, 2-43 Andersson, 3-114 Gubbins, 4-142 Lincoln, 5-147 Simpson Did Not Bat : Cummins, Helm, Sowter, Finn Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Aaron Beard 4 0 54 1 13.50 2w Dan Lawrence 3 0 29 0 9.67 1w Matthew Quinn 4 0 24 2 6.00 Shane Snater 2 0 15 0 7.50 Simon Harmer 4 0 39 0 9.75 Paul Walter 3 0 18 1 6.00 1w ......................................... Essex 1st innings Varun Chopra Not Out 2 Cameron Delport Not Out 8 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (1.3 overs) 10-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Miguel Cummins 1 0 5 0 5.00 Tom Helm 0.3 0 5 0 10.00 ............................. Umpire Neil Bainton Umpire Chris Watts Match Referee Stephen Davis Home Scorer Anthony Choat Away Scorer Paul Parkinson