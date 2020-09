Sep 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Durham and Derbyshire on Friday at Chester-le-Street, England Durham win by 55 runs Durham 1st innings Alex Lees Not Out 77 Graham Clark c Leus du Plooy b Wayne Madsen 45 Ben Raine c Harvey Hosein b Luis Reece 71 Brydon Carse Not Out 17 Extras 4b 5lb 2nb 0pen 2w 13 Total (20.0 overs) 223-2 Fall of Wickets : 1-70 Clark, 2-193 Raine Did Not Bat : Steel, Bedingham, Behardien, Coughlin, Trevaskis, Potts, Rimmington Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mattie McKiernan 2 0 20 0 10.00 Sam Conners 2 0 25 0 12.50 Ed Barnes 3 0 41 0 13.67 Wayne Madsen 4 0 27 1 6.75 1w Matthew Critchley 3 0 29 0 9.67 Michael Cohen 4 0 50 0 12.50 1nb Luis Reece 2 0 22 1 11.00 1w ............................................................... Derbyshire 1st innings Luis Reece b Scott Steel 42 Billy Godleman c David Bedingham b Paul Coughlin 17 Wayne Madsen c David Bedingham b Nathan Rimmington 12 Leus du Plooy Not Out 53 Matthew Critchley c David Bedingham b Paul Coughlin 8 Mattie McKiernan c Liam Trevaskis b Nathan Rimmington 25 Anuj Dal Not Out 7 Extras 1b 3lb 0nb 0pen 0w 4 Total (20.0 overs) 168-5 Fall of Wickets : 1-46 Godleman, 2-70 Reece, 3-83 Madsen, 4-95 Critchley, 5-143 McKiernan Did Not Bat : Hosein, Cohen, Barnes, Conners Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Scott Steel 4 0 26 1 6.50 Matthew Potts 4 0 34 0 8.50 Brydon Carse 2 0 24 0 12.00 Paul Coughlin 2 0 20 2 10.00 Liam Trevaskis 4 0 29 0 7.25 Nathan Rimmington 4 0 31 2 7.75 .............................. Umpire Peter Hartley Umpire Neil Pratt Match Referee William Smith Home Scorer William Dobson Away Scorer Graham Maddison