Sep 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Warwickshire and Glamorgan on Friday at Birmingham, England Birmingham Bears win by 13 runs Warwickshire 1st innings Ed Pollock c Chris Cooke b Timm van der Gugten 12 Dominic Sibley c&b Prem Sisodiya 0 Adam Hose c Ruaidhri Smith b Andrew Salter 23 Sam Hain lbw Ruaidhri Smith 3 Will Rhodes Run Out Timm van der Gugten 46 Michael Burgess c Callum Taylor b Andrew Salter 9 Tim Bresnan b Prem Sisodiya 1 Henry Brookes c Owen Morgan b Timm van der Gugten 14 Olly Stone Not Out 22 Jake Lintott c Chris Cooke b Timm van der Gugten 7 Jeetan Patel Not Out 4 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 1w 1 Total (20.0 overs) 142-9 Fall of Wickets : 1-1 Sibley, 2-29 Pollock, 3-32 Hain, 4-55 Hose, 5-71 Burgess, 6-72 Bresnan, 7-108 Rhodes, 8-114 Brookes, 9-125 Lintott Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Prem Sisodiya 4 0 19 2 4.75 Andrew Salter 4 0 34 2 8.50 Ruaidhri Smith 4 0 39 1 9.75 Timm van der Gugten 4 0 27 3 6.75 1w Marchant de Lange 4 0 23 0 5.75 .......................................................... Glamorgan 1st innings David Lloyd c Dominic Sibley b Tim Bresnan 21 Nick Selman c Olly Stone b Tim Bresnan 6 Andrew Balbirnie c Olly Stone b Jake Lintott 30 Chris Cooke c Jake Lintott b Tim Bresnan 12 Marchant de Lange c&b Jake Lintott 1 Owen Morgan c Adam Hose b Olly Stone 7 Callum Taylor b Jake Lintott 2 Andrew Salter Not Out 12 Ruaidhri Smith b Olly Stone 1 Timm van der Gugten Not Out 34 Extras 0b 1lb 2nb 0pen 0w 3 Total (20.0 overs) 129-8 Fall of Wickets : 1-21 Selman, 2-29 Lloyd, 3-47 Cooke, 4-48 de Lange, 5-79 Morgan, 6-80 Balbirnie, 7-82 Taylor, 8-83 Smith Did Not Bat : Sisodiya Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Bresnan 4 0 26 3 6.50 1nb Olly Stone 4 0 31 2 7.75 Jeetan Patel 4 0 27 0 6.75 Jake Lintott 4 0 11 3 2.75 Henry Brookes 4 0 33 0 8.25 ............................. Umpire Russell Warren Umpire Tom Lungley Match Referee Tim Boon Home Scorer Melvin Smith Away Scorer Russ Dickinson