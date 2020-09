English Domestic Twenty20 Competition Scoreboard

Sep 12 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Kent and Sussex on Saturday at Canterbury, England Sussex Sharks win by 8 wickets Kent 1st innings Zak Crawley c Ollie Robinson b Danny Briggs 16 Daniel Bell-Drummond b Delray Rawlins 29 Joe Denly c Ollie Robinson b Danny Briggs 32 Heino Kuhn c Calum MacLeod b Delray Rawlins 22 Alex Blake b Chris Jordan 3 Jack Leaning c Ben Brown b Ollie Robinson 3 Jordan Cox lbw Danny Briggs 1 Grant Stewart c George Garton b Tymal Mills 9 Calum Haggett Not Out 15 Imran Qayyum Not Out 8 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 1w 3 Total (20.0 overs) 141-8 Fall of Wickets : 1-25 Crawley, 2-62 Bell-Drummond, 3-90 Denly, 4-104 Kuhn, 5-106 Blake, 6-107 Cox, 7-116 Leaning, 8-125 Stewart Did Not Bat : Klaassen Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex George Garton 1 0 7 0 7.00 Ollie Robinson 3 0 31 1 10.33 Tymal Mills 4 0 25 1 6.25 Danny Briggs 4 0 27 3 6.75 Delray Rawlins 3 0 25 2 8.33 Chris Jordan 4 0 19 1 4.75 1w David Wiese 1 0 5 0 5.00 ................................................... Sussex 1st innings Luke Wright c Jordan Cox b Calum Haggett 45 Calum MacLeod c&b Joe Denly 19 Delray Rawlins Not Out 62 Ravi Bopara Not Out 14 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 3w 5 Total (15.4 overs) 145-2 Fall of Wickets : 1-63 MacLeod, 2-83 Wright Did Not Bat : Wiese, Brown, Garton, Robinson, Jordan, Briggs, Mills Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Joe Denly 3 0 19 1 6.33 Fredrick Klaassen 3.4 0 34 0 9.27 2w Grant Stewart 3 0 23 0 7.67 Calum Haggett 3 0 28 1 9.33 1w Imran Qayyum 2 0 32 0 16.00 Jack Leaning 1 0 7 0 7.00 .......................... Umpire Ian Gould Umpire Nigel Llong Match Referee Peter Such Home Scorer Lorne Hart Away Scorer Andy Bateup