Sep 1 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Kent and Surrey on Tuesday at Canterbury, England Kent Spitfires win by 5 wickets Surrey 1st innings Will Jacks c Alex Blake b Fredrick Klaassen 3 Hashim Amla Run Out Zak Crawley 75 Laurie Evans c Jordan Cox b Tim Groenewald 9 Ben Foakes b Tim Groenewald 4 Rory Burns Not Out 56 Gus Atkinson Not Out 6 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 4w 8 Total (20.0 overs) 161-4 Fall of Wickets : 1-12 Jacks, 2-24 Evans, 3-28 Foakes, 4-155 Amla Did Not Bat : Borthwick, Batty, Moriarty, Topley, Dunn Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Alex Blake 1 0 10 0 10.00 Fredrick Klaassen 4 0 33 1 8.25 1w Matthew Milnes 4 0 34 0 8.50 2w Tim Groenewald 4 0 31 2 7.75 1w 1nb Grant Stewart 4 0 23 0 5.75 Imran Qayyum 3 0 28 0 9.33 ............................................................. Kent 1st innings Zak Crawley c Laurie Evans b Daniel Moriarty 32 Daniel Bell-Drummond c Will Jacks b Matt Dunn 25 Heino Kuhn Not Out 42 Alex Blake c Reece Topley b Daniel Moriarty 4 Jack Leaning c Ben Foakes b Scott Borthwick 21 Jordan Cox lbw Daniel Moriarty 4 Grant Stewart Not Out 21 Extras 0b 8lb 2nb 0pen 3w 13 Total (18.3 overs) 162-5 Fall of Wickets : 1-49 Bell-Drummond, 2-70 Crawley, 3-76 Blake, 4-109 Leaning, 5-114 Cox Did Not Bat : Groenewald, Milnes, Klaassen, Qayyum Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Reece Topley 4 0 33 0 8.25 1w Matt Dunn 3.3 0 34 1 9.71 1w Gus Atkinson 2 0 29 0 14.50 1w 1nb Daniel Moriarty 4 0 25 3 6.25 Gareth Batty 3 0 20 0 6.67 Scott Borthwick 2 0 13 1 6.50 ............................. Umpire Nigel Llong Umpire Mark Newell Match Referee Graham Cowdrey Home Scorer Lorne Hart Away Scorer Andy Bateup