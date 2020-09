Sep 16 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Yorkshire and Durham on Wednesday at Leeds, England Durham win by 43 runs Durham 1st innings Graham Clark c Harry Brook b Adam Lyth 28 Alex Lees c&b Adam Lyth 14 Ben Raine c Jonathan Tattersall b Jack Shutt 23 David Bedingham c George Hill b Jordan Thompson 7 Farhaan Behardien c Harry Brook b Duanne Olivier 1 Brydon Carse c Jonathan Tattersall b Jordan Thompson 22 Paul Coughlin c Jordan Thompson b Duanne Olivier 16 Scott Steel Run Out Duanne Olivier 19 Matthew Potts c Harry Brook b Ben Coad 0 Nathan Rimmington Not Out 1 Extras 1b 10lb 2nb 0pen 3w 16 Total (19.3 overs) 147 all out Fall of Wickets : 1-46 Lees, 2-57 Clark, 3-78 Raine, 4-81 Behardien, 5-94 Bedingham, 6-110 Carse, 7-132 Coughlin, 8-133 Trevaskis, 9-135 Potts, 10-147 Steel Did Not Bat : Trevaskis Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ben Coad 3 0 24 1 8.00 2w Adam Lyth 3 0 28 2 9.33 1nb Duanne Olivier 4 0 16 2 4.00 Jordan Thompson 4 0 30 2 7.50 George Hill 1.3 0 14 0 9.33 Jack Shutt 4 0 24 1 6.00 1w ..................................................................... Yorkshire 1st innings Adam Lyth c Alex Lees b Matthew Potts 11 Harry Brook c Nathan Rimmington b Matthew Potts 7 Dawid Malan b Matthew Potts 0 Jonathan Tattersall lbw Nathan Rimmington 10 Will Fraine c David Bedingham b Brydon Carse 28 George Hill b Paul Coughlin 14 Jordan Thompson c Liam Trevaskis b Paul Coughlin 11 James Wharton c Graham Clark b Paul Coughlin 8 Ben Coad st David Bedingham b Liam Trevaskis 4 Duanne Olivier b Liam Trevaskis 8 Jack Shutt Not Out 0 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 2w 3 Total (16.4 overs) 104 all out Fall of Wickets : 1-15 Lyth, 2-15 Malan, 3-22 Brook, 4-48 Tattersall, 5-73 Hill, 6-73 Fraine, 7-85 Wharton, 8-95 Coad, 9-97 Thompson, 10-104 Olivier Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Liam Trevaskis 2.4 0 22 2 8.25 1w Matthew Potts 3 0 14 3 4.67 1w Brydon Carse 4 0 28 1 7.00 Nathan Rimmington 2 0 13 1 6.50 Paul Coughlin 4 0 22 3 5.50 Scott Steel 1 0 4 0 4.00 ............................. Umpire Peter Hartley Umpire Neil Mallender Match Referee James Whitaker Home Scorer John Potter Away Scorer John Virr