Sep 15 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Northamptonshire and Worcestershire on Tuesday at Northampton, England Worcestershire Rapids win by 8 runs Worcestershire 1st innings Hamish Rutherford c Graeme White b Nathan Buck 62 Jack Haynes c Paul Stirling b Ben Sanderson 28 Jake Libby c&b Saif Zaib 16 Ben Cox c Ben Sanderson b Brandon Glover 21 Brett D'Oliveira lbw Ben Sanderson 24 Ross Whiteley Not Out 12 Ed Barnard c Josh Cobb b Brandon Glover 1 Daryl Mitchell Not Out 9 Extras 0b 1lb 2nb 0pen 2w 5 Total (20.0 overs) 178-6 Fall of Wickets : 1-58 Haynes, 2-99 Libby, 3-121 Rutherford, 4-147 Cox, 5-159 D'Oliveira, 6-160 Barnard Did Not Bat : Pennington, Brown, Morris Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Josh Cobb 2 0 19 0 9.50 Ben Sanderson 4 0 26 2 6.50 Brandon Glover 4 0 42 2 10.50 1w 1nb Nathan Buck 3 0 40 1 13.33 1w Graeme White 4 0 29 0 7.25 Saif Zaib 3 0 21 1 7.00 ............................................................. Northamptonshire 1st innings Richard Levi c Brett D'Oliveira b Ed Barnard 50 Paul Stirling c Daryl Mitchell b Charlie Morris 5 Josh Cobb c Dillon Pennington b Ed Barnard 13 Ricardo Vasconcelos c Patrick Brown b Daryl Mitchell 8 Adam Rossington Run Out Charlie Morris 45 Alex Wakely b Brett D'Oliveira 7 Saif Zaib c&b Charlie Morris 24 Graeme White Not Out 2 Nathan Buck Not Out 1 Extras 0b 5lb 4nb 0pen 6w 15 Total (20.0 overs) 170-7 Fall of Wickets : 1-32 Stirling, 2-73 Cobb, 3-82 Levi, 4-90 Vasconcelos, 5-105 Wakely, 6-162 Zaib, 7-168 Rossington Did Not Bat : Sanderson, Glover Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Charlie Morris 4 0 44 2 11.00 1w Dillon Pennington 3 0 37 0 12.33 1w 1nb Patrick Brown 4 0 41 0 10.25 3w 1nb Ed Barnard 4 0 15 2 3.75 Brett D'Oliveira 2 0 11 1 5.50 1w Daryl Mitchell 3 0 17 1 5.67 ................................ Umpire Robert White Umpire Robert Bailey Match Referee Philip Whitticase Home Scorer Anthony Kingston Away Scorer Quentin Jones