Sep 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Leicestershire and Yorkshire on Friday at Leicester, England Leicestershire Foxes win by 3 wickets Yorkshire 1st innings Adam Lyth c Ben Mike b Gareth Delany 71 Tom Kohler-Cadmore c Ben Mike b Will Davis 3 David Willey b Will Davis 27 Harry Brook c Tom Taylor b Gareth Delany 15 Jonathan Tattersall Not Out 22 Jordan Thompson c Lewis Hill b Tom Taylor 44 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 2w 6 Total (20.0 overs) 188-6 Fall of Wickets : 1-28 Kohler-Cadmore, 2-98 Willey, 3-110 Lyth, 4-114 Fraine, 5-124 Brook, 6-188 Thompson Did Not Bat : Fraine, Fisher, Coad, Poysden, Shutt Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Callum Parkinson 4 0 34 0 8.50 Colin Ackermann 3 0 20 0 6.67 Tom Taylor 3 0 35 1 11.67 Will Davis 3 0 32 2 10.67 Gavin Griffiths 2 0 27 0 13.50 Gareth Delany 3 0 26 2 8.67 Arron Lilley 2 0 10 0 5.00 2w ............................................................. Leicestershire 1st innings Harry Dearden c David Willey b Matt Fisher 7 Gareth Delany c Jonathan Tattersall b David Willey 64 Arron Lilley c Harry Brook b Jack Shutt 30 Colin Ackermann lbw David Willey 58 Tom Taylor lbw Ben Coad 0 Lewis Hill c Tom Kohler-Cadmore b Matt Fisher 2 Harry Swindells c Ben Coad b Matt Fisher 0 Ben Mike Not Out 22 Callum Parkinson Not Out 3 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 2w 6 Total (20.0 overs) 192-7 Fall of Wickets : 1-19 Dearden, 2-61 Lilley, 3-149 Delany, 4-158 Taylor, 5-163 Hill, 6-164 Swindells, 7-178 Ackermann Did Not Bat : Griffiths, Davis Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex David Willey 4 0 23 2 5.75 Ben Coad 4 0 38 1 9.50 1w Matt Fisher 4 0 35 3 8.75 Josh Poysden 3 0 20 0 6.67 Jack Shutt 2 0 25 1 12.50 Jordan Thompson 2 0 38 0 19.00 1w 1nb Adam Lyth 1 0 11 0 11.00 ................................ Umpire Paul Pollard Umpire Ian Ramage Match Referee Philip Whitticase Home Scorer Paul Rogers Away Scorer Peter Johnson