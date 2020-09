English Domestic Twenty20 Competition Scoreboard

Sep 5 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Surrey and Middlesex on Saturday at London, England Surrey win by 6 wickets Middlesex 1st innings Stevie Eskinazi b Will Jacks 2 Max Holden b Will Jacks 29 Martin Andersson b Gus Atkinson 7 Jack Davies c Reece Topley b Gareth Batty 16 James Harris lbw Gareth Batty 2 John Simpson c Jamie Overton b Reece Topley 11 Dan Lincoln c Jamie Overton b Gareth Batty 4 Luke Hollman c Rory Burns b Gus Atkinson 17 Tom Helm Not Out 9 Nathan Sowter Run Out Daniel Moriarty 3 Steven Finn Not Out 1 Extras 2b 4lb 4nb 0pen 2w 12 Total (20.0 overs) 113-9 Fall of Wickets : 1-7 Eskinazi, 2-15 Andersson, 3-55 Holden, 4-62 Davies, 5-63 Harris, 6-75 Lincoln, 7-97 Simpson, 8-98 Hollman, 9-108 Sowter Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Reece Topley 4 0 21 1 5.25 1w 1nb Will Jacks 4 0 16 2 4.00 Gus Atkinson 3 0 18 2 6.00 Jamie Overton 1 0 14 0 14.00 1nb Daniel Moriarty 4 0 20 0 5.00 Gareth Batty 4 0 18 3 4.50 1w ................................................. Surrey 1st innings Will Jacks c James Harris b Steven Finn 4 Hashim Amla c&b Nathan Sowter 11 Laurie Evans c James Harris b Steven Finn 1 Ben Foakes Not Out 60 Rory Burns lbw Nathan Sowter 0 Jamie Smith Not Out 38 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 0w 2 Total (18.1 overs) 116-4 Fall of Wickets : 1-5 Jacks, 2-16 Evans, 3-23 Amla, 4-23 Burns Did Not Bat : Atkinson, Overton, Batty, Moriarty, Topley Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tom Helm 3.1 0 22 0 6.95 Steven Finn 4 0 21 2 5.25 Nathan Sowter 4 0 16 2 4.00 Luke Hollman 4 0 18 0 4.50 James Harris 2 0 24 0 12.00 Martin Andersson 1 0 13 0 13.00 ................................ Umpire Ian Gould Umpire Neil Bainton Video Benjamin Debenham Match Referee Stephen Davis Home Scorer Philip Makepeace Away Scorer Debbie Beesley