Sep 1 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Northamptonshire and Warwickshire on Tuesday at Northampton, England Northamptonshire Steelbacks win by 38 runs Northamptonshire 1st innings Richard Levi c Sam Hain b Henry Brookes 35 Paul Stirling c Tim Bresnan b Jeetan Patel 14 Ricardo Vasconcelos st Vikai Kelley b Jake Lintott 34 Josh Cobb c Ian Bell b Jake Lintott 1 Alex Wakely b Tim Bresnan 6 Saif Zaib lbw Olly Stone 30 Gareth Berg st Vikai Kelley b Jeetan Patel 1 Graeme White Not Out 10 Nathan Buck Not Out 16 Extras 1b 2lb 0nb 0pen 8w 11 Total (20.0 overs) 158-7 Fall of Wickets : 1-40 Stirling, 2-65 Levi, 3-69 Cobb, 4-88 Wakely, 5-109 Vasconcelos, 6-115 Berg, 7-135 Zaib Did Not Bat : Sanderson, Glover Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Bresnan 3 0 30 1 10.00 1w Olly Stone 4 0 34 1 8.50 1w Jeetan Patel 4 0 27 2 6.75 2w Jake Lintott 4 0 18 2 4.50 Henry Brookes 3 0 34 1 11.33 3w Will Rhodes 2 0 12 0 6.00 .................................................................. Warwickshire 1st innings Ian Bell c Ben Sanderson b Nathan Buck 13 Ed Pollock c Ben Sanderson b Nathan Buck 8 Adam Hose b Graeme White 2 Sam Hain c Gareth Berg b Ben Sanderson 2 Will Rhodes b Graeme White 5 Tim Bresnan c Alex Wakely b Gareth Berg 28 Jake Lintott c Ricardo Vasconcelos b Brandon Glover 12 Henry Brookes Not Out 31 Olly Stone c Gareth Berg b Brandon Glover 6 Vikai Kelley c Brandon Glover b Ben Sanderson 5 Jeetan Patel c Nathan Buck b Ben Sanderson 0 Extras 4b 3lb 0nb 0pen 1w 8 Total (19.5 overs) 120 all out Fall of Wickets : 1-26 Bell, 2-26 Pollock, 3-29 Hain, 4-31 Hose, 5-38 Rhodes, 6-68 Lintott, 7-89 Bresnan, 8-102 Stone, 9-119 Kelley, 10-120 Patel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Josh Cobb 3 0 11 0 3.67 Ben Sanderson 2.5 0 11 3 3.88 Brandon Glover 4 0 32 2 8.00 1w Nathan Buck 3 1 15 2 5.00 Gareth Berg 3 0 16 1 5.33 Graeme White 4 0 28 2 7.00 ............................ Umpire Nicholas Cook Umpire Robert White Match Referee Alec Swann Home Scorer Terry Owen Away Scorer Quentin Jones