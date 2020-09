English Domestic Twenty20 Competition Scoreboard

Sep 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Essex and Surrey on Friday at Chelmsford, England Surrey win by 4 wickets Essex 1st innings Cameron Delport c Hashim Amla b Daniel Moriarty 64 Adam Wheater st Ben Foakes b Daniel Moriarty 63 Dan Lawrence c Jamie Overton b Daniel Moriarty 17 Ryan ten Doeschate Not Out 27 Paul Walter c&b Gareth Batty 1 Simon Harmer c Jamie Overton b Gareth Batty 0 Michael Pepper c Will Jacks b Reece Topley 2 Jack Plom b Reece Topley 0 Aaron Beard b Reece Topley 9 Extras 2b 3lb 0nb 0pen 7w 12 Total (20.0 overs) 195-8 Fall of Wickets : 1-105 Delport, 2-144 Lawrence, 3-156 Wheater, 4-157 Walter, 5-157 Harmer, 6-164 Pepper, 7-165 Plom, 8-192 Beard Did Not Bat : Nijjar, Cook Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Reece Topley 4 0 38 3 9.50 1w Will Jacks 3 0 25 0 8.33 Gus Atkinson 2 0 31 0 15.50 2w Jamie Overton 3 0 37 0 12.33 3w Daniel Moriarty 4 0 36 3 9.00 Gareth Batty 4 0 23 2 5.75 ..................................................... Surrey 1st innings Hashim Amla lbw Aron Nijjar 0 Will Jacks b Sam Cook 29 Laurie Evans Not Out 88 Ben Foakes c Paul Walter b Aaron Beard 4 Rory Burns c Aron Nijjar b Dan Lawrence 30 Jamie Overton c Dan Lawrence b Aaron Beard 30 Jamie Smith c Cameron Delport b Aaron Beard 0 Gus Atkinson Not Out 10 Extras 0b 3lb 2nb 0pen 2w 7 Total (20.0 overs) 198-6 Fall of Wickets : 1-0 Amla, 2-54 Jacks, 3-59 Foakes, 4-137 Burns, 5-177 Overton, 6-178 Smith Did Not Bat : Batty, Moriarty, Topley Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Aron Nijjar 3 0 30 1 10.00 Sam Cook 4 0 44 1 11.00 Aaron Beard 3 0 41 3 13.67 1w 1nb Jack Plom 3 0 28 0 9.33 Simon Harmer 4 0 29 0 7.25 Cameron Delport 1 0 11 0 11.00 Dan Lawrence 1 0 9 1 9.00 Paul Walter 1 0 3 0 3.00 1w ................................ Umpire Benjamin Debenham Umpire Nigel Llong Match Referee Peter Such Home Scorer Anthony Choat Away Scorer Paul Parkinson