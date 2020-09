English Domestic Twenty20 Competition Scoreboard

Sep 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Worcestershire and Warwickshire on Sunday at Worcester, England Birmingham Bears win by 6 wickets Worcestershire 1st innings Hamish Rutherford c Dominic Sibley b Olly Stone 41 Riki Wessels lbw Olly Stone 10 Jake Libby b Henry Brookes 63 Ben Cox Not Out 46 Ross Whiteley b Olly Stone 12 Brett D'Oliveira Not Out 1 Extras 1b 2lb 2nb 0pen 0w 5 Total (20.0 overs) 178-4 Fall of Wickets : 1-29 Wessels, 2-88 Rutherford, 3-164 Libby, 4-177 Whiteley Did Not Bat : Barnard, Mitchell, Pennington, Brown, Morris Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Bresnan 4 0 32 0 8.00 1nb Jeetan Patel 3 0 28 0 9.33 Olly Stone 4 0 45 3 11.25 Henry Brookes 3 1 21 1 7.00 Jake Lintott 4 0 33 0 8.25 Will Rhodes 2 0 16 0 8.00 ..................................................... Warwickshire 1st innings Dominic Sibley c Ed Barnard b Charlie Morris 0 Rob Yates c Ben Cox b Patrick Brown 29 Adam Hose c Jake Libby b Ed Barnard 43 Sam Hain Not Out 73 Will Rhodes Run Out Ed Barnard 18 Michael Burgess Not Out 12 Extras 0b 1lb 2nb 0pen 3w 6 Total (19.1 overs) 181-4 Fall of Wickets : 1-0 Sibley, 2-54 Yates, 3-88 Hose, 4-131 Rhodes Did Not Bat : Bresnan, Brookes, Stone, Lintott, Patel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Charlie Morris 3.1 0 27 1 8.53 1nb Dillon Pennington 4 0 44 0 11.00 Patrick Brown 4 0 32 1 8.00 Daryl Mitchell 3 0 21 0 7.00 Brett D'Oliveira 2 0 32 0 16.00 1w Ed Barnard 3 0 24 1 8.00 2w ................................ Umpire Nicholas Cook Umpire Paul Pollard Match Referee Philip Whitticase Home Scorer Sue Drinkwater Away Scorer Philip Mellish