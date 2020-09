English Domestic Twenty20 Competition Scoreboard

Sep 1 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Middlesex and Sussex on Tuesday at London, England Sussex Sharks win by 3 wickets Middlesex 1st innings Stevie Eskinazi b Ollie Robinson 79 Max Holden c George Garton b Tymal Mills 6 Martin Andersson b Danny Briggs 14 Nick Gubbins c David Wiese b Danny Briggs 7 John Simpson c George Garton b Tymal Mills 46 Dan Lincoln Not Out 3 Luke Hollman Not Out 2 Extras 1b 5lb 0nb 0pen 2w 8 Total (20.0 overs) 165-5 Fall of Wickets : 1-27 Holden, 2-59 Andersson, 3-75 Gubbins, 4-155 Eskinazi, 5-157 Simpson Did Not Bat : Harris, Helm, Sowter, Finn Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex George Garton 1 0 11 0 11.00 Ollie Robinson 4 0 30 1 7.50 Tymal Mills 4 0 33 2 8.25 1w David Wiese 2 0 23 0 11.50 1w Danny Briggs 4 0 21 2 5.25 Will Beer 4 0 30 0 7.50 Ravi Bopara 1 0 11 0 11.00 ....................................................... Sussex 1st innings Philip Salt c Dan Lincoln b Steven Finn 7 Luke Wright c Steven Finn b Tom Helm 4 Harry Finch c Nathan Sowter b Steven Finn 8 Delray Rawlins lbw Luke Hollman 23 David Wiese Not Out 79 Ravi Bopara c Stevie Eskinazi b Luke Hollman 8 George Garton b James Harris 19 Ollie Robinson b Tom Helm 3 Will Beer Not Out 6 Extras 0b 3lb 6nb 0pen 2w 11 Total (19.2 overs) 168-7 Fall of Wickets : 1-6 Wright, 2-14 Salt, 3-37 Finch, 4-55 Rawlins, 5-67 Bopara, 6-130 Garton, 7-139 Robinson Did Not Bat : Briggs, Mills Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tom Helm 3.2 0 17 2 5.10 2w Steven Finn 4 0 35 2 8.75 James Harris 4 0 46 1 11.50 2nb Nathan Sowter 4 0 20 0 5.00 Luke Hollman 3 0 33 2 11.00 Martin Andersson 1 0 14 0 14.00 1nb ................................ Umpire Billy Taylor Umpire Benjamin Debenham Match Referee Peter Such Home Scorer Donald Shelley Away Scorer Neil Smith