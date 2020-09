Sep 16 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Surrey and Sussex on Wednesday at London, England Surrey win by 4 wickets Sussex 1st innings Philip Salt lbw Will Jacks 1 Luke Wright b Rikki Clarke 45 Aaron Thomason c Will Jacks b Reece Topley 5 Calum MacLeod b Liam Plunkett 22 Delray Rawlins c Liam Plunkett b Will Jacks 20 David Wiese c Gus Atkinson b Reece Topley 33 Ravi Bopara c Ben Foakes b Gus Atkinson 24 George Garton Not Out 6 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 4w 9 Total (20.0 overs) 165-7 Fall of Wickets : 1-6 Salt, 2-21 Thomason, 3-57 MacLeod, 4-90 Rawlins, 5-108 Wright, 6-151 Bopara, 7-159 Wiese Did Not Bat : Robinson, Beer, Briggs Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Reece Topley 4 0 36 2 9.00 1w Will Jacks 3 0 29 2 9.67 1w Gus Atkinson 3 0 33 1 11.00 Rikki Clarke 3 0 17 1 5.67 Liam Plunkett 4 0 22 1 5.50 2w Daniel Moriarty 3 0 23 0 7.67 ...................................................... Surrey 1st innings Hashim Amla c Calum MacLeod b Ollie Robinson 13 Will Jacks b Will Beer 65 Ben Foakes b Will Beer 5 Rory Burns Run Out Delray Rawlins 10 Jamie Smith c Luke Wright b Ollie Robinson 16 Rikki Clarke c Ravi Bopara b Will Beer 7 Jamie Overton Not Out 40 Extras 4b 4lb 0nb 0pen 3w 11 Total (19.1 overs) 167-6 Fall of Wickets : 1-25 Amla, 2-56 Foakes, 3-76 Burns, 4-101 Jacks, 5-116 Clarke, 6-163 Smith Did Not Bat : Plunkett, Atkinson, Moriarty, Topley Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Danny Briggs 4 0 34 0 8.50 Ollie Robinson 4 0 31 2 7.75 David Wiese 2.1 0 12 0 5.54 George Garton 3 0 27 0 9.00 Will Beer 4 0 34 3 8.50 2w Delray Rawlins 2 0 21 0 10.50 ............................... Umpire Ian Gould Umpire Chris Watts Match Referee Alec Swann Home Scorer Philip Makepeace Away Scorer Debbie Beesley